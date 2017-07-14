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Житель Волгоградской области получил реальный срок за ложный донос
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Житель Волгоградской области получил реальный срок за ложный донос
Сегодня, 14:22ПроисшествияНикита ДробныФото: kpcdn.net
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