Житель Волгоградской области получил реальный срок за ложный донос

Быковский районный суд Волгоградской области приговорил местного жителя Николая Дубровского к лишению свободы на тринадцать месяцев за составление заведомо ложного доноса.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, в феврале этого года 41-летний Дубровский позвонил в дежурную часть районного отдела полиции и заявил, что бывшая пассия якобы похитила у него 20 тысяч рублей. При этом мужчина вполне отдавал себе отчёт в том, что за ложный донос предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что история о краже денег была полностью вымышленной. Николай Дубровский просто хотел доставить неприятности женщине, с которой когда-то вместе жил. Под давлением доказательств житель Быковского района признался, что действовал намеренно.

Более того, оказалось, что Дубровский уже однажды составил практически такой же донос на другого человека – причём был за это осуждён. Преступление он совершил вскоре после условно-досрочного освобождения. Учитывая этот факт, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.