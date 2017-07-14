В Волгограде завели дело на продавца пива, давшему взятку полицейскому

В Кировском районе города Волгограда следователи завели уголовное дело на 28-летнего местного жителя, который подозревается в даче взятки должностному лицу.

11 июля этого года в одном из торговых павильонов по продаже разливного пива сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения полиции провели проверочную закупку. Продавец реализовал полимерную бутылку с пивом вместимостью 2 литра, что законодательством с нового года запрещено

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, когда представитель предпринимателя понял, что грозит административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей, решил дать взятку в 31 тысячу рублей полицейскому за бездействие.

Сразу после передачи денег мужчина был задержан оперативными сотрудниками городского управления МВД.