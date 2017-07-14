В Волгограде экс-директор «Азимут Телеком» не уплатил налоги на 17 млн

Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего директора ООО «Азимут Телеком» в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы бизнесмен вносил в налоговые декларации ложные сведения о хозяйственных операциях с организациями, которые даже не вели предпринимательскую деятельность.

«В результате ООО «Азимут Телеком» не уплатило налог на добавленную стоимость в сумме свыше 17 млн. рублей, что составляет 95% от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате организацией», – сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Предварительное расследование проводилось региональным Следственным управлением. С целью возмещения ущерба прокуратура области предъявила гражданский иск, а следственный орган наложил арест на имущество обвиняемого (автомобиль).

Свою вину бизнесмен признал частично. Уголовное дело против него передано на рассмотрение в Советский районный суд города Волгограда. Экс-директору ООО «Азимут Телеком» грозит до 6 лет лишения свободы.