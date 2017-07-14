В Волгограде безработный накатался на угнанной «семерке» на 5 лет тюрьмы
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: radio-kurs.ru
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В Советском районе города Волгограда у 38-летнего дачника неизвестный похитил стоявший возле участка автомобиль «ВАЗ-21070». Сразу после заявления автовладельца об угоне, полицейские ввели план «Перехват».
Только благодаря своевременному обращению потерпевшего инспекторы ДПС смогли по горячим следам задержать угонщика. Им оказался 28-летний безработный житель Советского района. Причем за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчина сознался в содеянном. По его словам, он угнал автомашину с целью покататься. При этом сделать это злоумышленнику не составило труда – дверца автомобиля была открыта, а ключи находились в замке зажигания.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Любителю кататься на чужих машинах грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
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