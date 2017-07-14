В Волгограде безработный накатался на угнанной «семерке» на 5 лет тюрьмы

В Советском районе города Волгограда у 38-летнего дачника неизвестный похитил стоявший возле участка автомобиль «ВАЗ-21070». Сразу после заявления автовладельца об угоне, полицейские ввели план «Перехват».

Только благодаря своевременному обращению потерпевшего инспекторы ДПС смогли по горячим следам задержать угонщика. Им оказался 28-летний безработный житель Советского района. Причем за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина сознался в содеянном. По его словам, он угнал автомашину с целью покататься. При этом сделать это злоумышленнику не составило труда – дверца автомобиля была открыта, а ключи находились в замке зажигания.