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В Камышине воры «обчистили» ювелирный магазин на 7 млн. рублей
Сюжеты:
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В Камышине воры «обчистили» ювелирный магазин на 7 млн. рублей
Сегодня, 16:02ПроисшествияФото: Konkovomedia.ru
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