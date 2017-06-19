В Камышине воры «обчистили» ювелирный магазин на 7 млн. рублей

Преступление было совершено в ночь с 24 на 25 июля. Неизвестные преступники под покровом ночи проникли в торговое помещение и вскрыли сейф с драгоценностями. Добычей воров стали украшения на 7 миллионов рублей.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в настоящее время полицейские сыщики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание подозреваемых в краже. Правоохранители так же просят помощи возможных очевидцев преступления и автовладельцев, которые в период с 1-50 по 02-10 проезжали рядом с ювелирным магазином по адресу 5-й микрорайон 48 Б.