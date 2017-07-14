В Фролово пьяный водитель иномарки врезался в столб: пострадали 3 пассажира
Сегодня, 09:44ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vtambove.ru
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В минувший понедельник в городе Фролово Волгоградской области автомобиль «Daewoo Nexia» протаранил световую опору. С места происшествия в больницу отвезли трех человек.
Авария случилась около 11 часов дня на улице Спартановской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам автоинспекторов, 44-летний водитель иномарки направлялся в сторону улицы Волгоградской. Но так как мужчина был пьян, то не справился с управлением и въехал в столб на обочине дороги.
В результате ДТП травмы получили только находившиеся в салоне пассажиры в возрасте 46, 44 и 43 лет. Все они были госпитализированы в Михайловскую ЦРБ.
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