В Фролово пьяный водитель иномарки врезался в столб: пострадали 3 пассажира

В минувший понедельник в городе Фролово Волгоградской области автомобиль «Daewoo Nexia» протаранил световую опору. С места происшествия в больницу отвезли трех человек.

Авария случилась около 11 часов дня на улице Спартановской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По словам автоинспекторов, 44-летний водитель иномарки направлялся в сторону улицы Волгоградской. Но так как мужчина был пьян, то не справился с управлением и въехал в столб на обочине дороги.