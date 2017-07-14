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Следователи ищут очевидцев смертельного январского ДТП на московской трассе
Сюжеты:
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Frolovskiy1 800x600
Следователи ищут очевидцев смертельного январского ДТП на московской трассе
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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