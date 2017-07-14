Следователи ищут очевидцев смертельного январского ДТП на московской трассе

Следователи областного Главка полиции продолжают расследование уголовного дела по факту совершения смертельного ДТП в январе этого года во Фроловском районе и просят откликнуться свидетелей.

Авария произошла 12 января примерно в восемь утра на федеральной трассе Р-22 «Каспий». На 847 километре автодороги 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ-27527», ехавший в сторону Москвы, на встречной полосе врезался в «ВАЗ-21104» из Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате столкновения обе машины перевернулись, 44-летний водитель «Лады» погиб, шесть человек получили различные травмы.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у «ГАЗели» из нашего региона был государственный регистрационный знак С 890 ВО. Госномер «Лады» -А 039 СУ 89 регион.