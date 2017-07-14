Следователи ищут очевидцев смертельного январского ДТП на московской трассе

Авария произошла 12 января примерно в восемь утра на федеральной трассе Р-22 «Каспий». На 847 километре автодороги 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ-27527», ехавший в сторону Москвы, на встречной полосе врезался в «ВАЗ-21104» из Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате столкновения обе машины перевернулись, 44-летний водитель «Лады» погиб, шесть человек получили различные травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у «ГАЗели» из нашего региона был государственный регистрационный знак С 890 ВО. Госномер «Лады» -А 039 СУ 89 регион.
Следователи просят очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах аварии, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул.Голубинская, 8, каб. 21. Обращаться к старшему следователю по ОВД Купцовой Светлане Александровне.