«Рено Логан», застывший на крыше после ДТП, поставил на колеса трактор

Необычное ДТП произошло на пересечении ул. Штеменко и ул. Поддубного в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Сегодня около 4:30 утра местные жители стали свидетелями непривычной картины - «Рено Логан» мирно лежал на крыше посередине дороги. Других автомобилей рядом не было.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, дорога, на которой случился инцидент, больше напоминает поверхность морской воды в шторм - неровности на проезжей части наподобие огромных лежачих полицейских таят опасности для незнающих этот участок водителей. Если на нем разогнаться, то можно получить как раз такой результат – нежданно-негаданно оказаться вверх тормашками.

Видео Видео: Лариса Ганьшина, ВК, "Жесть Волгограда"