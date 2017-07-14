«Рено Логан», застывший на крыше после ДТП, поставил на колеса трактор

Сегодня около 4:30 утра местные жители стали свидетелями непривычной картины - «Рено Логан» мирно лежал на крыше посередине дороги. Других автомобилей рядом не было.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, дорога, на которой случился инцидент, больше напоминает поверхность морской воды в шторм - неровности на проезжей части наподобие огромных лежачих полицейских таят опасности для незнающих этот участок водителей. Если на нем разогнаться, то можно получить как раз такой результат – нежданно-негаданно оказаться вверх тормашками.
Как стало понятно из видео, снятого очевидцами, водитель машины-перевертыша в ДТП не пострадал и даже поучаствовал в операции по постановке иномарки на все четыре колеса, которую удачно завершили с помощью трактора. Будет ли мужчина подавать иск к администрации на ненадлежащее состояние дороги, пока неизвестно.