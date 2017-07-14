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«Рено Логан», застывший на крыше после ДТП, поставил на колеса трактор
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«Рено Логан», застывший на крыше после ДТП, поставил на колеса трактор
Сегодня, 10:05ПроисшествияВиталий КошелевФото: Лариса Ганьшина/ ВК, "Жесть Волгограда"
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