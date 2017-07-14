Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Под Волгоградом домашняя собака напала на ребенка
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%87%d0%b8%d0%b5+%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8+gazeta19 ru
Под Волгоградом домашняя собака напала на ребенка
Сегодня, 12:10ПроисшествияВиталий КошелевФото: gazeta19.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград