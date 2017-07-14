Под Волгоградом домашняя собака напала на ребенка

Инцидент едва не стоивший жизни трехлетнему мальчику произошел накануне в Иловлинском районе.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в станице Новогригорьевской на территории частного домовладения на ребенка напала домашняя собака. В результате мальчик получил рваную рану щеки от удара лапой.