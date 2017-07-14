Под Волгоградом домашняя собака напала на ребенка
Сегодня, 12:10ПроисшествияВиталий КошелевФото: gazeta19.ru
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Инцидент едва не стоивший жизни трехлетнему мальчику произошел накануне в Иловлинском районе.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в станице Новогригорьевской на территории частного домовладения на ребенка напала домашняя собака. В результате мальчик получил рваную рану щеки от удара лапой.
Пострадавшего доставили в районную ЦРБ, где медики наложили пострадавшему несколько швов. Какое решение примут родители мальчика в отношении собаки, пока не сообщается.
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