На юге Волгограда сцена ревности закончилась убийством табуреткой

Окончательно и бесповоротно на днях разрубил любовный треугольник 40-летний житель Красноармейского района Волгограда.

Мужчина был ранее неоднократно судим по тяжким статьям. Вот и на этот раз разговорам и убеждениям он предпочел радикальные меры в виде тяжких телесных повреждений оппонентам. Причем горячий спор у подозреваемого случился с его ровесницей, с которой он до недавнего времени состоял в отношениях. Однако в последние несколько месяцев женщина предпочла ухаживания другого мужчины и переехала жить к нему в квартиру. Именно там и развернулись трагические события.

40-летний подозреваемый пришел к экс-сожительнице за объяснениями. Сначала мужчину не пускали за порог, и он в доказательство своих намерений даже разбил окно в квартире. Затем отношения с хозяевами – экс-возлюбленной и ее новым ухажером потеплели. Все трое даже сели за стол, чтобы снять напряжение с помощью спиртного. Однако уже через пару тостов, получив очередной отказ от дамы сердца, гость вспылил и обрушил на головы собутыльников табуретку, нанеся каждому несколько ударов.

Хозяин квартиры имеет инвалидность и сопротивляться не смог, женщина также оказалась слишком хрупкой против разъяренного рецидивиста. Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя Красноармейсокго СО СУ СКР региона Руслан Капитанчук, после избиения и погрома подозреваемый покинул квартиру, но затем был задержан по горячим следам.