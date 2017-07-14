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На юге Волгограда сцена ревности закончилась убийством табуреткой
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На юге Волгограда сцена ревности закончилась убийством табуреткой
Сегодня, 12:26ПроисшествияВиталий КошелевФото: flashnord.com
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