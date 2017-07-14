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На юге Волгограда новорожденный погиб, задохнувшись рядом с матерью
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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На юге Волгограда новорожденный погиб, задохнувшись рядом с матерью
Сегодня, 14:05ПроисшествияФото: Russiandeadline.ru
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