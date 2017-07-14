На юге Волгограда новорожденный погиб, задохнувшись рядом с матерью

Трагичные события развернулись в ночь с 23 на 24 июля в одной из квартир Красноармейского района Волгограда.

Около 5 утра женщина покормила грудью своего ребенка, которому было меньше месяца. Чтобы младенец не кричал, она положила его рядом с собой и заснула. Около 7 часов утра женщина проснулась, а грудничок уже не дышал. Причиной смерти стало удушение. Вероятнее всего, мать придавила кроху во сне.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя Красноармейского СО СУ СКР региона Руслан Капитанчук, по факту смерти младенца проводится проверка. О каких-либо ее перспективах или выводах следователи на данный момент говорить отказываются.