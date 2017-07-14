Молодой камышанин на берегу Волги убил свою подругу и покончил с собой

Минувшей ночью в правоохранительные органы города Камышина позвонила местная жительница, которая сообщила об убийстве, совершенном ее сыном.

По словам женщины, ее 31-летний сын сначала позвонил по телефону, чтобы рассказать страшную весть. А затем ей и отцу он даже показал место трагедии, после чего ушел в неизвестном направлении.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Наталия Куницкая, на месте происшествия – внизу обрыва берега реки Волги – следственно-оперативная группа обнаружила тело 31-летней женщины. По заключению судебно-медицинского эксперта, ее смерть наступила в результате разрыва печени и внутреннего кровоизлияния.

Затем в ходе поисковых мероприятий неподалеку был обнаружен и предполагаемый виновник гибели молодой камышанки, который покончил с собой.

В настоящее время выясняются все обстоятельств произошедшего. Устанавливаются мотивы расправы над женщиной и причины самоубийства ее приятеля.