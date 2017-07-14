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Лжесотрудник банка снял с карты волжанки 65 тысяч рублей
Сюжеты:
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Лжесотрудник банка снял с карты волжанки 65 тысяч рублей
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: progorodsamara.ru
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