Лжесотрудник банка снял с карты волжанки 65 тысяч рублей
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: progorodsamara.ru
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Накануне в дежурную часть полиции города Волжского обратилась 33-летняя местная жительница, которая попалась на удочку телефонного мошенника и лишилась 65 тысяч рублей.
По словам женщины, днем на ее сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что произошел некий сбой в системе защиты финансовой организации. Чтобы мошенники этим не воспользовались и не сняли деньги, незнакомец для проверки попросил назвать реквизиты банковской карты клиентки.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, женщина перечислила все сведения о своей карте, а через некоторое время обнаружила, что со счета исчезли все деньги.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение звонившего.
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