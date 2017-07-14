Лжесотрудник банка снял с карты волжанки 65 тысяч рублей

Накануне в дежурную часть полиции города Волжского обратилась 33-летняя местная жительница, которая попалась на удочку телефонного мошенника и лишилась 65 тысяч рублей.

По словам женщины, днем на ее сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что произошел некий сбой в системе защиты финансовой организации. Чтобы мошенники этим не воспользовались и не сняли деньги, незнакомец для проверки попросил назвать реквизиты банковской карты клиентки.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, женщина перечислила все сведения о своей карте, а через некоторое время обнаружила, что со счета исчезли все деньги.