В Волжском под конец мая активизировались велосипедные воры

Так, 36-летний житель многоквартирного дома по улице Ленина не обнаружил утром на привычном месте велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей. Его транспорт находился на площадке подъезда за мусоропроводом и не был пристегнут, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому.
Аналогичная кража совершена и в подъезде жилого дома по улице Космонавтов. В этом случае неизвестный похитил велосипед стоимостью 4 тысячи.
По этим случаям сотрудники полиции проводят проверку.
Еще два волжанина лишились своих велосипедов, которые находились на стоянке около завода на автодороге №7. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.
В городском Управлении полиции рекомендуют гражданам не оставлять велосипед без присмотра. По словам стражей порядка, замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегните его велозамком, при этом желательно держать его на виду. Кроме того, всегда следует хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда.