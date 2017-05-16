В Волжском под конец мая активизировались велосипедные воры

В Волжском в городское Управление полиции за один день от местных жителей поступило сразу четыре заявления о краже велосипедов.

Так, 36-летний житель многоквартирного дома по улице Ленина не обнаружил утром на привычном месте велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей. Его транспорт находился на площадке подъезда за мусоропроводом и не был пристегнут, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому.

Аналогичная кража совершена и в подъезде жилого дома по улице Космонавтов. В этом случае неизвестный похитил велосипед стоимостью 4 тысячи.

По этим случаям сотрудники полиции проводят проверку.

Еще два волжанина лишились своих велосипедов, которые находились на стоянке около завода на автодороге №7. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.