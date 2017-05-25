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В Волжском маршрутка без тормозов снесла на остановке лавочку с людьми
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В Волжском маршрутка без тормозов снесла на остановке лавочку с людьми

25 мая, 17:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ВКонтакте
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