В Волжском маршрутка без тормозов снесла на остановке лавочку с людьми

В четверг, 25 мая, в городе Волжском на площади Свердлова маршрутка №21 внезапно выехала с проезжей части и врезалась в лавочку с людьми на остановке.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в ОГИБДД города Волжского, ДТП произошло в 14.10 из-за того, что у «ГАЗели», в которой находилось 4 пассажира, отказали тормоза.

По словам полицейских, 47-летний водитель микроавтобуса заглушил двигатель, после чего оказался заблокированным руль. В результате маршрутка, следовавшая в сторону площади Ленина, несмотря на небольшую скорость, перескочила бордюр, въехав на остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека, находившиеся на остановке – две женщины и 7-летний мальчик. В настоящее время ребенок, получивший ушибы, вместе с мамой доставлен в волгоградскую больницу №7. Женщины, бывшие на остановке, пока в медучреждения не обращались.

«Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства происшествия. Известно, что маршрутка вышла на линию в технически исправном состоянии. Во всяком случае, у водителя есть отметка о проведении техосмотра машины перед началом работы. Однако будет проведена проверка, почему у «ГАЗели» возникла такая несправность, как отказ тормоза», – сообщил ИА «НовостиВолгоград.ру» старший инспектор по пропаганде ГИБДД г. Волжского Алексей Клинков.