В Волгограде жители трех домов не знали, что «выбирали» управкомпанию

Прокуратура Краснооктябрьского района выявила нарушение требований жилищного законодательства, связанное с выбором управляющей организации в трех многоквартирных домах.

В надзорном органе вызвали сомнения протоколы общих собраний собственников помещений домов, расположенных по улице Депутатской и проспекту Ленина, согласно которым в качестве управляющей организации выбрано общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района».

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, в ходе проверки выяснилось, что в действительности указанные собрания не проводились. Поэтому по инициативе прокуратуры «решения» о выборе управляющей организации судом были признаны недействительными.

Сведения об управлении ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» данными домами из реестра лицензий Волгоградской области были удалены