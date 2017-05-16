В Волгограде жители трех домов не знали, что «выбирали» управкомпанию

В надзорном органе вызвали сомнения протоколы общих собраний собственников помещений домов, расположенных по улице Депутатской и проспекту Ленина, согласно которым в качестве управляющей организации выбрано общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района».
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, в ходе проверки выяснилось, что в действительности указанные собрания не проводились. Поэтому по инициативе прокуратуры «решения» о выборе управляющей организации судом были признаны недействительными.
Сведения об управлении ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» данными домами из реестра лицензий Волгоградской области были удалены
Решениями Краснооктябрьского райсуда три иска прокурора района по каждому дому удовлетворены в полном объеме.