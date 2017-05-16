В Урюпинском районе всю ночь искали потерявшегося второклассника

В минувшую среду в межмуниципальный отдел полиции «Урюпинский» заявила о пропаже сына 29-летняя жительница хутора Салтынский.

По словам женщины, днем ее 9-летний ребенок после школы поехал на велосипеде к ней на работу в соседнее село Первомайское. Когда мать вернулась домой, то не обнаружила его дома и начала самостоятельные поиски. Однако найти сына ей не удалось.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по тревоге был поднят весь отдел полиции. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Мальчик был найден в четверг около 7 часов утра. Его заметил машинист проезжающего железнодорожного состава.