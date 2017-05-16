В Урюпинском районе всю ночь искали потерявшегося второклассника

По словам женщины, днем ее 9-летний ребенок после школы поехал на велосипеде к ней на работу в соседнее село Первомайское. Когда мать вернулась домой, то не обнаружила его дома и начала самостоятельные поиски. Однако найти сына ей не удалось.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по тревоге был поднят весь отдел полиции. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Мальчик был найден в четверг около 7 часов утра. Его заметил машинист проезжающего железнодорожного состава.
Второклассник рассказал полицейским, что хотел сократить путь и поехал по проселочной дороге через поля, но в итоге заблудился. Всю ночь он искал дорогу домой, дойдя до Новохоперского района Воронежской области. Поняв, что шел в другом направлении, мальчик отправился обратно вдоль железной дороги, где его и обнаружили сотрудники полиции. За ночь ребенок прошел более 15 километров.