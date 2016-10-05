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В УФАС завели дело против волжской мэрии из-за решения о закрытии маршруток
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В УФАС завели дело против волжской мэрии из-за решения о закрытии маршруток
Сегодня, 07:02ПроисшествияФото: mk.ru
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