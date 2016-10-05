В УФАС завели дело против волжской мэрии из-за решения о закрытии маршруток

В Управлении ФАС России по Волгоградской области возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства против администрации городского округа – город Волжский.

Как напомнили в ведомстве, 25 апреля этого года мэрии Волжского было выдано предупреждение об отмене решения о закрытии 10 муниципальных маршрутов «частных» перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки в городе.

Такой пункт под №4 стоит в документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области (утв. постановлением от 05.10.2016 № 6251).

Выданное антимонопольщиками предупреждение администрация Волжского в установленный срок (до 15 мая 2017 года) так и не исполнила, отметили в пресс-службе Волгоградского УФАС России.