В УФАС завели дело против волжской мэрии из-за решения о закрытии маршруток

Как напомнили в ведомстве, 25 апреля этого года мэрии Волжского было выдано предупреждение об отмене решения о закрытии 10 муниципальных маршрутов «частных» перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки в городе.
Такой пункт под №4 стоит в документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области (утв. постановлением от 05.10.2016 № 6251).
Выданное антимонопольщиками предупреждение администрация Волжского в установленный срок (до 15 мая 2017 года) так и не исполнила, отметили в пресс-службе Волгоградского УФАС России.
«Нам известно о подаче администрацией Волжского заявления в арбитражный суд Волгоградской области об обжаловании предупреждения, однако данное заявление судом оставлено без движения. Поскольку в установленный срок предупреждение не исполнено, антимонопольным органом возбуждено дело по признакам ограничения администрацией конкуренции на рынке регулярных пассажирских перевозок в Волжском», – пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.