В суде Центрального района начался арест сообщников убийцы военного

В эти минуты в суде Центрального района идет заседание, на котором избирается мера пресечения для сообщников Марка Нарцева.

Напомним, 18 мая 27-летний Нарцев жестоко расправился со своим 22-летним соперником за сердце Валерии У., для чего привлек к убийству своих приятелей.

Первый из них - 19-летний Алексей Борзов - уже находится на скамье подсудимых. Председательствует на процессе Вячеслав Рындин. После предполагаемого ареста Борзова Рындин вынесет решение о мере пресечения еще для одного подозреваемого - Дорофеева. Следователи первого отдела центрального аппарата СУ СКР по Волгоградской области настаивают на аресте обоих подозреваемых.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Напомним, главный фигурант дела об убийстве военного-контрактника Марк Нарцев находится в бегах после того, как ему утром 24 мая удалось скрыться во время следственного эксперимента с адреса Полесская, 10 в Дзержинском районе Волгограда. Удалось ли беглому убийце покинуть пределы города, неизвестно.

Материалы по теме