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В суде Центрального района начался арест сообщников убийцы военного
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В суде Центрального района начался арест сообщников убийцы военного
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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