В Среднеахтубинском районе на встречной полосе «семерку» смял автофургон
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: Махабат Ишекенова/ vk.com/club108998119
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В минувшую среду в Среднеахтубинском районе в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21070» и «ВИС» пострадали два человека.
ДТП, вызвавшее километровую пробку, произошло в шестом часу вечера на дороге, ведущей в город Краснослободск, недалеко от волгоградского моста.
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Фото: Махабат Ишекенова, vk.com/club108998119
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний водитель автофургона, направлявшийся в Краснослободск, во время совершения обгона выехал на встречную полосу. В это время там ехала «Лада» седьмой модели. Ее 51-летний водитель не успел увернуться от удара.
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Фото: Махабат Ишекенова, vk.com/club108998119
В ДТП оба водителя серьезно пострадали. Мужчины получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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