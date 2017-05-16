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В Среднеахтубинском районе на встречной полосе «семерку» смял автофургон
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Среднеахтубинском районе на встречной полосе «семерку» смял автофургон
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: Махабат Ишекенова/ vk.com/club108998119
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