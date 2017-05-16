В Среднеахтубинском районе на встречной полосе «семерку» смял автофургон

В минувшую среду в Среднеахтубинском районе в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21070» и «ВИС» пострадали два человека.

ДТП, вызвавшее километровую пробку, произошло в шестом часу вечера на дороге, ведущей в город Краснослободск, недалеко от волгоградского моста.

Фото: Махабат Ишекенова, vk.com/club108998119

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний водитель автофургона, направлявшийся в Краснослободск, во время совершения обгона выехал на встречную полосу. В это время там ехала «Лада» седьмой модели. Ее 51-летний водитель не успел увернуться от удара.

Фото: Махабат Ишекенова, vk.com/club108998119