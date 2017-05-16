В смертельной аварии на Водстрое от иномарки остались только запчасти
Сегодня, 00:46ПроисшествияФото: Андрей Бакулин/ ВК, "Жесть Волгограда"
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ДТП произошло около 17-00 24 мая на Третьей Продольной магистрали недалеко от поселка Водстрой.
Водитель «Фольксвагена Пассат» ехал по направлению из Волгограда, на дамбе через р. Орловка он пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с грузовиком «МАН» с прицепом. Последствия оказались страшными. От иномарки остались только запчасти, которые разбросало в радиусе десяти метров.
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В частности, на проезжей части остался дымиться двигатель. От кузова осталась только половина. 34-летний водитель «Фольксвагена» прожил несколько минут после ДТП и скончался до приезда медиков.
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Водитель грузовика получил ушибы, «МАН» с прицепом отбросило в кювет.
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