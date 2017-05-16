Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В смертельной аварии на Водстрое от иномарки остались только запчасти
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Klfkagiwixc
В смертельной аварии на Водстрое от иномарки остались только запчасти
Сегодня, 00:46ПроисшествияФото: Андрей Бакулин/ ВК, "Жесть Волгограда"
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк