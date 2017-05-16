В смертельной аварии на Водстрое от иномарки остались только запчасти

ДТП произошло около 17-00 24 мая на Третьей Продольной магистрали недалеко от поселка Водстрой.

Водитель «Фольксвагена Пассат» ехал по направлению из Волгограда, на дамбе через р. Орловка он пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с грузовиком «МАН» с прицепом. Последствия оказались страшными. От иномарки остались только запчасти, которые разбросало в радиусе десяти метров.

В частности, на проезжей части остался дымиться двигатель. От кузова осталась только половина. 34-летний водитель «Фольксвагена» прожил несколько минут после ДТП и скончался до приезда медиков.