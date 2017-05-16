В киквидзенском селе Завязка рано утром сгорело 6 тонн сена

Утро сегодняшнего четверга в селе Завязка Киквидзенского района началось с крупного пожара – загорелось сено, хранившееся на открытой территории.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 5.10. Буквально через 15 минут огонь оперативно был потушен расчетами 40-й пожарно-спасательной части.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Придорожной, где случился пожар, находилось 6 тонн сена.