В киквидзенском селе Завязка рано утром сгорело 6 тонн сена
Сегодня, 10:31ПроисшествияФото: kbrria.ru
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Утро сегодняшнего четверга в селе Завязка Киквидзенского района началось с крупного пожара – загорелось сено, хранившееся на открытой территории.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 5.10. Буквально через 15 минут огонь оперативно был потушен расчетами 40-й пожарно-спасательной части.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Придорожной, где случился пожар, находилось 6 тонн сена.
Во время происшествия никто из людей не пострадал. Специалисты предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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