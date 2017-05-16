В камышинском селе бычок сбежал от похитителей, пытавшихся его забить
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: kumushka.com
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне в полицию Камышинского района обратился житель села Таловка, который заявил о краже скота. Со свободного выпаса ночью были похищены два его бычка.
На месте происшествия полицейские обнаружили следы забоя скота, следы протектора шин и осколки от автомобильной фары.
Как рассказали в пресс-службе Г МВД по Волгоградской области, эксперты определили марку автомашины, на которой скрылись злоумышленники. Это помогло оперативникам успешно провести мероприятия по задержанию подозреваемых. Похитителями домашнего скота оказались безработные местные жители – два брата в возрасте 26 и 33 лет.
Подозреваемые сознались в содеянном. Они рассказали, что одного бычка они успели убить, а другой от них сбежал. Животное возвращено потерпевшему.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителям скота грозит до 5 лет лишения свободы.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей