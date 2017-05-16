В камышинском селе бычок сбежал от похитителей, пытавшихся его забить

Накануне в полицию Камышинского района обратился житель села Таловка, который заявил о краже скота. Со свободного выпаса ночью были похищены два его бычка.

На месте происшествия полицейские обнаружили следы забоя скота, следы протектора шин и осколки от автомобильной фары.

Как рассказали в пресс-службе Г МВД по Волгоградской области, эксперты определили марку автомашины, на которой скрылись злоумышленники. Это помогло оперативникам успешно провести мероприятия по задержанию подозреваемых. Похитителями домашнего скота оказались безработные местные жители – два брата в возрасте 26 и 33 лет.

Подозреваемые сознались в содеянном. Они рассказали, что одного бычка они успели убить, а другой от них сбежал. Животное возвращено потерпевшему.