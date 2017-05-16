В быковской школе ветеринары уничтожили полуфабрикаты без документов
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: StoZabot.com
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Специалисты Россельхознадзора в ходе выездной проверки выявили нарушения ветеринарного законодательства в общеобразовательном учреждении «Быковская средняя школа №1 им. героя России Арефьева Сергея Анатольевича».
Сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора обнаружили мясную продукцию, на которую в школе не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы. В бытовых холодильниках пищеблока хранилось 15 кг замороженного мяса птицы и 45 кг полуфабрикатов неизвестного происхождения, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Как сообщили в ведомстве, вся сомнительная продукция, найденная в школе, была изъята и уничтожена.
Должностные лица, допустившие нарушение ветеринарного законодательства, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10. 8. КРФ об АП.
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