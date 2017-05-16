В быковской школе ветеринары уничтожили полуфабрикаты без документов

Специалисты Россельхознадзора в ходе выездной проверки выявили нарушения ветеринарного законодательства в общеобразовательном учреждении «Быковская средняя школа №1 им. героя России Арефьева Сергея Анатольевича».

Сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора обнаружили мясную продукцию, на которую в школе не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы. В бытовых холодильниках пищеблока хранилось 15 кг замороженного мяса птицы и 45 кг полуфабрикатов неизвестного происхождения, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Как сообщили в ведомстве, вся сомнительная продукция, найденная в школе, была изъята и уничтожена.