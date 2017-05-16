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На юге Волгограда в столкновении внедорожника с «Ладой» пострадал ребенок
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Krarm 24.05.2017 1 800x600
На юге Волгограда в столкновении внедорожника с «Ладой» пострадал ребенок
Сегодня, 12:32ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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