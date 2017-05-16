На юге Волгограда в столкновении внедорожника с «Ладой» пострадал ребенок

В минувшую среду в Красноармейском районе в ДТП с участием автомобилей «Mitsubishi Outlander» и «Лада Приора» пострадал 9-летний мальчик.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, машины столкнулись в 15.45 на автодороге «Волгоград-Котельниково-Сальск».

35-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу, торопясь в поселок Кирова. В это время там ехала «Лада Приора». 56-летний водитель отечественной легковушки не успел увернуться от иномарки, и удар пришелся на задние пассажирские сидения, где находился 9-летний мальчик.