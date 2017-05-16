Беглый убийца контрактника, склонный к перевоплощению, до сих пор не найден

После бегства со следственного эксперимента главный подозреваемый в убийстве 22-летнего военного Владимира Колесникова 27-летний Марк Нарцев провел на свободе уже более суток.

Широкомасштабные мероприятия правоохранителей по задержанию подозреваемого, которые проходили вчера в течение дня и сегодня ночью на западе Вогограда, успехом не увенчались.

Исходя из материалов уголовного дела, подозреваемый Нарцев имеет нестандартное мышление. В частности, об этом свидетельствует эпизод с переодеванием в форму убитого военного и использование противогаза, чтобы скрыть внешность и голос и выдать себя за Владимира Колесникова перед девушкой Валерией, которую оба они любили. Правоохранительные органы региона официально факт бегства Нарцева со следственного эксперимента никак не комментируют.

А вот любая другая информация по этому делу, не касающаяся главного подозреваемого, вполне доступна. В частности, как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СКР региона, накануне дело было передано из СО по Городищенскому району в первый отдел центрального аппарата СУ СКР по Волгоградской области.

Сегодня суд изберет для двух сообщников беглого убийцы Марка Н. меру пресечения. Известно, что подозреваемым, которые держали погибшего военного в то время, пока Нарцев наносил ему удары - 16 и 19 лет.