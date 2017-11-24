Волжанин не удержал дистанции с полицейской машиной и протаранил ее
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Необычное ДТП случилось сегодня в Волжском. На пересечении проспекта Ленина и улицы Шоссейной молодой водитель не успел сбросить скорость перед полицейским автомобилем и въехал ему в заднюю часть.
Судя по фото с места ДТП, виновник аварии пытался в последний момент выкрутить руль вправо, но ему не хватило времени на этот маневр. В результате столкновения пострадавших нет, а вот оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда стражи порядка, передвигаясь на служебном автомобиле, страдают от невнимательности именно молодых водителей. В марте этого года в Волгограде 18-летний парень не уступил дорогу полицейской машине.
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