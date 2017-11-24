В волгоградском магазине вор принял мобильный платежный терминал за телефон

Накануне в одном из сетевых магазинов в Кировском районе Волгограда один из покупателей похитил мобильный платежный терминал для пластиковых карт.

О происшествии в полицию сразу же сообщил директор торгового предприятия. По его словам, магазину был нанесен ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался 56-летний безработный волгоградец.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Как оказалось, он принял платежное устройство за дорогой телефон и решил похитить его.