Жителя Жирновска ждут исправительные работы за попытку избавиться от отца

В Жирновске осудили 57-летнего жителя одного из местных сел, который пытался избавиться от своего немощного отца. Он признан виновным по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Осужденный жил в доме вместе со своим 89-летним отцом, страдающим тяжелым заболеванием суставов. Престарелый человек не мог самостоятельно передвигаться, а следовательно, обеспечивать себя самым необходимым. А сыну, злоупотребляющему алкоголь, надоело о нем заботиться, и он решился оставить беспомощного отца одного в доме, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая.

Как ранее сообщало информационное агентство, к такому шагу сына подтолкнул также и конфликт с родственником, который его корил за регулярное пьянство. 10 июня после очередного спора мужчина ушел на несколько дней, надеясь, что немощный отец не выживет.

И эта выходка едва не привела к желаемому для него результату. Оставшись без пищи и воды, престарелый человек решил покончить с собой. Он взял кухонный нож и нанес им несколько порезов на предплечье левой руки.

14 июня пенсионера спасли односельчане, которые заподозрили неладное и вызвали участкового. Выломав входную дверь, они вызвали врачей скорой помощи. Пострадавший был срочно госпитализирован. В настоящее время он помещен в социальное учреждение специализированного типа.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка.