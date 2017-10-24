В Волжском задержан водитель иномарки, виновный в гибели 22-летнего парня

Водитель Hyundai Sonata, который нынешней ночью не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Mercedes-Benz на площади Труда, задержан сотрудниками Управления МВД по г. Волжскому

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Главка МВД, в отношении 29-летнего волжанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в 4 часа утра на разворотном кольце площади Труда столкнулись две иномарки. В результате с тяжелейшими травмами были госпитализированы два пассажира Mercedes-Benz - парень и девушка. 22-летний парень скончался в больнице, девушка до сих пор не пришла в себя.