В Волжском задержан водитель иномарки, виновный в гибели 22-летнего парня
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Главка МВД, в отношении 29-летнего волжанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, в 4 часа утра на разворотном кольце площади Труда столкнулись две иномарки. В результате с тяжелейшими травмами были госпитализированы два пассажира Mercedes-Benz - парень и девушка. 22-летний парень скончался в больнице, девушка до сих пор не пришла в себя.
Водитель Hyundai от прохождения медосвидетельствования отказался, сообщили в ГУ МВД по региону. Сейчас он задержан, следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.
+7 937 708 14 50