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В Волжском рано утром сгорел Hyundai Sonata, в который врезался Mercedes
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В Волжском рано утром сгорел Hyundai Sonata, в который врезался Mercedes

Сегодня, 10:56ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Алёнушка Тюсина/ vk.com/jest_vlz
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