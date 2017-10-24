В Волжском рано утром сгорел Hyundai Sonata, в который врезался Mercedes

Сегодня рано утром в городе Волжском дотла сгорел попавший в аварию автомобиль Hyundai Sonata. Перед этим в него на полном ходу врезался легковой Mercedes-Benz.

ДТП произошло в четыре часа утра на разворотном кольце площади Труда.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.Волжскому Алексей Клинков, 28-летний водитель «Мерседеса» врезался в ехавший впереди него Hyundai Sonata. В результате удара вторую иномарку выбросило с дороги, после чего она загорелась.

В машине виновника аварии пострадали два пассажира – 22-летние девушка и парень. С травмами и ушибами они были госпитализированы в больницу.