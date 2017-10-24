В Волгограде завели дело на судебного пристава за взятку в 65 тысяч рублей
По данным следствия, у госслужащей в производстве находились исполнительные документы о взыскании с двух индивидуальных предпринимателей в пользу кредитного учреждения задолженности на общую сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, в этом месяце пристав вызвала одного из должников и пообещала за 65 тысяч рублей не взыскивать и аннулировать исполнительский сбор в размере более 132 тысяч рублей.
Преступную деятельность пристава районного подразделения УФССП России по Волгоградской области пресекли оперативные сотрудники полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемая уже полностью признала.
Расследование уголовного дела продолжается.
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