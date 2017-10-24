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В Волгограде завели дело на судебного пристава за взятку в 65 тысяч рублей
Сюжеты:
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В Волгограде завели дело на судебного пристава за взятку в 65 тысяч рублей

Сегодня, 19:03ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ysia.ru
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