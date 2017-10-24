В Волгограде завели дело на должницу, продававшую арестованную мебель

В Красноармейском районе женщина-предприниматель, занимающаяся продажей мягкой мебели, долгое время не платила за аренду магазина. В итоге долг составил 600 тысяч рублей, а собственник помещения обратился с иском в суд.

Но даже по исполнительному производству гражданка не собиралась погашать задолженность. В результате судебные приставы наложили арест на имущество – на мебель в ее отделе.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, и эта мера принудительного характера не повлияла на должницу. Долг она все равно не стала выплачивать, да к тому же еще стала торговать арестованной мебелью, не восприняв серьезно слова госслужащих об уголовной ответственности за это.

После проданных нескольких позиций пристав вывел рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ – «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации».