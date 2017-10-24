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В Волгограде завели дело на должницу, продававшую арестованную мебель
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде завели дело на должницу, продававшую арестованную мебель

Сегодня, 08:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области
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