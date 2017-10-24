В Волгограде бывшему сотруднику полиции дали 7 лет за сбыт наркотиков

Ворошиловский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции линейного управления МВД России на транспорте Александру Суляеву, который признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Установлено, что 16 и 20 мая этого года Суляев сбыл знакомому наркотические вещества массой 1,03 гр. и 1,00 гр., проинформировали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», незаконные сделки проходили вечером в Ворошиловском районе на пересечении улиц Купавинской и Спокойной. Полицейский передавал зелье местному жителю, находясь в салоне своего автомобиля. Во время второй сделки 20 мая он был задержан.

Как выяснили следователи, наркотики полицейский привозил в обмен на строительные инструменты.

Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное сбыт наркотических средств в значительном размере).