В центре Волгограда столкнулись три иномарки: пострадала 18-летняя девушка

Примерно в 23.20 на пересечении с улицей 7-я Гвардейская при развороте на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу автомашине BMW X5, ехавшей по встречной полосе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

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