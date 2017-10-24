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В центре Волгограда столкнулись три иномарки: пострадала 18-летняя девушка
Сюжеты:
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23.10.2017 centr stolk 800x600

В центре Волгограда столкнулись три иномарки: пострадала 18-летняя девушка

Сегодня, 10:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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