В центре Волгограда столкнулись три иномарки: пострадала 18-летняя девушка
Сегодня, 10:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Минувшей ночью в Центральном районе города Волгограда 18-летний водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz устроил двойное ДТП на проспекте Ленина.
Примерно в 23.20 на пересечении с улицей 7-я Гвардейская при развороте на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу автомашине BMW X5, ехавшей по встречной полосе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
От сильного удара внедорожник даже отбросило на припаркованный автомобиль Mazda 3.
В результате ДТП в «Мерседесе» пострадала 18-летняя пассажирка. Девушку с травмой головы доставили в больницу.
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