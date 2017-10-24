В Дубовском районе водителя фуры во время ремонта обокрали два волгоградца
За помощью к стражам порядка 36-летний водитель большегруза обратился в минувшее воскресенье. По словам мужчины, проезжая по федеральной трассе, он остановился для мелкого ремонта. Пока был открыт капот машины, дальнобойщик не заметил, как в кабину проникли неизвестные. Они похитили ноутбук, деньги в сумме 100 тысяч рублей, после чего скрылись. Заявитель обнаружил пропажу после того, как закончил ремонт.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, поймать злоумышленников помогла запись с видеорегистратора, установленного в автомобиле. На ней зафиксированы все действия воров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались жители Волгограда в возрасте 41 и 44 лет.
Мужчины признались в содеянном. Однако из похищенного вернули только ноутбук. По их словам, деньги они уже успели потратить.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». По этой статье подозреваемых, которые сейчас арестованы, ждет до 5 лет лишения свободы.
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