В Дубовском районе водителя фуры во время ремонта обокрали два волгоградца

В Дубовском районе полицейские за сутки раскрыли кражу денег и вещей у краснодарского дальнобойщика и задержали преступников.

За помощью к стражам порядка 36-летний водитель большегруза обратился в минувшее воскресенье. По словам мужчины, проезжая по федеральной трассе, он остановился для мелкого ремонта. Пока был открыт капот машины, дальнобойщик не заметил, как в кабину проникли неизвестные. Они похитили ноутбук, деньги в сумме 100 тысяч рублей, после чего скрылись. Заявитель обнаружил пропажу после того, как закончил ремонт.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, поймать злоумышленников помогла запись с видеорегистратора, установленного в автомобиле. На ней зафиксированы все действия воров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались жители Волгограда в возрасте 41 и 44 лет.

Мужчины признались в содеянном. Однако из похищенного вернули только ноутбук. По их словам, деньги они уже успели потратить.