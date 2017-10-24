В Дубовке за взятку осудят 45-летнего бывшего инспектора ДПС
По данным следствия, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД областного управления МВД России 17 мая этого года, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил 30 тысяч рублей от водителя, который перевозил в машине рыбу без товарно-транспортных документов.
Как сообщила подробности ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, автоинспектор остановил машину на пересечении трассы Волгоград-Сызрань и проселочной дороги, ведущей в село Стрельноширокое Дубовского района. В багажнике и салоне было обнаружено около 50 килограммов рыбы, в том числе запрещенной к вылову. Так как товарно-транспортных документов на груз у водителя не оказалось, полицейский пригрозил ему административным наказанием.
По просьбе водителя к нему подъехал его сын. И уже в разговоре с ним инспектор ДПС сообщил, что может «закрыть глаза» на незаконную перевозку рыбы за 30 тысяч рублей.
Деньги старший лейтенант полиции получил и в тот же день распорядился ими по собственному усмотрению.
Факт коррупционного преступления был выявлен оперативными сотрудниками службы собственной безопасности Главного управления МВД России по Волгоградской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Однако свою вину бывший полицейский так и не признал. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.
Кстати, санкция ч.3 ст.290 УК РФ, по которой обвиняется экс-инспектор ДПС, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
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