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В Дубовке за взятку осудят 45-летнего бывшего инспектора ДПС
Сюжеты:
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В Дубовке за взятку осудят 45-летнего бывшего инспектора ДПС

Сегодня, 19:46ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 1ul.ru
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