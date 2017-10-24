В Дубовке за взятку осудят 45-летнего бывшего инспектора ДПС

В Дубовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 45-летнего экс-полицейского, который обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие.

По данным следствия, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД областного управления МВД России 17 мая этого года, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил 30 тысяч рублей от водителя, который перевозил в машине рыбу без товарно-транспортных документов.

Как сообщила подробности ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, автоинспектор остановил машину на пересечении трассы Волгоград-Сызрань и проселочной дороги, ведущей в село Стрельноширокое Дубовского района. В багажнике и салоне было обнаружено около 50 килограммов рыбы, в том числе запрещенной к вылову. Так как товарно-транспортных документов на груз у водителя не оказалось, полицейский пригрозил ему административным наказанием.

По просьбе водителя к нему подъехал его сын. И уже в разговоре с ним инспектор ДПС сообщил, что может «закрыть глаза» на незаконную перевозку рыбы за 30 тысяч рублей.

Деньги старший лейтенант полиции получил и в тот же день распорядился ими по собственному усмотрению.

Факт коррупционного преступления был выявлен оперативными сотрудниками службы собственной безопасности Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Однако свою вину бывший полицейский так и не признал. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.