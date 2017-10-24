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В больнице скончался пассажир, пострадавший в утреннем ДТП в Волжском
Сюжеты:
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В больнице скончался пассажир, пострадавший в утреннем ДТП в Волжском

Сегодня, 15:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Алёнушка Тюсина/ vk.com/jest_vlz
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