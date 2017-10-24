В больнице скончался пассажир, пострадавший в утреннем ДТП в Волжском

Во вторник в больнице скончался 22-летний пассажир автомобиля Mercedes-Benz, который сегодня утром попал в страшную аварию на площади Труда в Волжском.

Парень получил настолько тяжелые травмы, что врачи не смогли его спасти. После ДТП, которое произошло в четыре часа, он прожил только до 8 утра.

Столкновение двух иномарок – Hyundai Sonata и Mercedes-Benz – произошло на разворотном кольце площади Труда. Обе машины ехали в сторону старой части города.

Видео Видео: Powernet, Телеканал POWERNET HD

По уточненным данным, в легковой Mercedes, которым управлял 26-летний водитель, сзади на полном ходу врезался Hyundai. Немецкая иномарка от удара вылетела с дороги и перевернулась, а Hyundai загорелся, рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.Волжскому Алексей Клинков.

Ранее сообщалось о двух пострадавших пассажирах в «Мерседесе» - парне и девушке в возрасте 22 лет. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.

Теперь, как оказалось, молодой человек скончался. А девушка, получившая ушиб головного мозга, до сих пор не пришла в себя. Зато, как ни странно, водителям обеих машин медпомощь не понадобилась.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, виновником которой стал 28-летний водитель другой иномарки.