Под Волгоградом у пассажира «десятки» обнаружили контейнер с марихуаной

В содеянном мужчина сознался. На него заведено уголовное дело по ст.228 УК РФ – «Незаконный оборот наркотических средств». По этой статье наказанием может стать лишение свободы на срок до 3 лет.

«Десятка» была остановлена для проверки документов и досмотра машины. С помощью служебно-розыскной собаки стражи порядка обнаружили в салоне контейнер с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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