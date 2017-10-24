Под Волгоградом у пассажира «десятки» обнаружили контейнер с марихуаной
Сегодня, 16:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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На стационарном посту ДПС «Городищенский» инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили растительный наркотик у пассажира автомобиля ВАЗ-21101 - 34-летнего волгоградца.
«Десятка» была остановлена для проверки документов и досмотра машины. С помощью служебно-розыскной собаки стражи порядка обнаружили в салоне контейнер с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Согласно заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра областного Главка полиции, изъятым оказалась марихуана общим весом 33,12 граммов.
В содеянном мужчина сознался. На него заведено уголовное дело по ст.228 УК РФ – «Незаконный оборот наркотических средств». По этой статье наказанием может стать лишение свободы на срок до 3 лет.
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