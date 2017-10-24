Под Волгоградом слесарь за 300 тысяч рублей купил обещания вместо авто

38-летний уроженец Волжского, последние несколько лет работающий слесарем в Котельниково, скопил необходимую сумму и решил приобрести автомобиль.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, мужчина хотел выбрать надежную японскую иномарку на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений. Фирма «Авто-альянс» предлагала автомобили из Страны восходящего солнца под заказ. Но в ходе переписки покупателя уговорили по выгодной цене – 300 тыс. рублей - приобрести не иномарку, а достижение отечественного автопрома – «Ладу Калину».

Оплату необходимо было производить частями - сначала 50 тыс. рублей для выкупа автомобиля. Слесарь деньги перевел, и 28 сентября ему на электронную почту пришло письмо с договором и реквизитами для перевода оставшейся суммы. Доверчивый мужчина сделал все так, как было указано, и расстался с заработанными потом и кровью 255 тыс. рублей.

23 октября продавец обещал выслать подробную инструкцию, как и где можно будет забрать автомобиль, однако никаких документов покупателю не пришло, а телефон, указанный в договоре, оказался отключен. Мужчине ничего не оставалось, как обратиться в полицию. По факту заявления обманутого покупателя проводится проверка.