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Под Волгоградом слесарь за 300 тысяч рублей купил обещания вместо авто
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом слесарь за 300 тысяч рублей купил обещания вместо авто

Сегодня, 12:50ПроисшествияВиталий КошелевФото: drive2.ru
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