Под Волгоградом произошло смертельное ДТП с автобусом
Сегодня, 10:50ПроисшествияВиталий КошелевФото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области
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Авария случилась сегодня в 3:25 утра на трассе Москва-Волгоград на подъезде к Иловле.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, водитель «ВАЗ- 2107» выехал на встречную полосу – не исключено, что мужчина заснул за рулем, и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes с азербайджанскими номерами. Он следовал по маршруту «Гянжа-Москва» без пассажиров. Последствия аварии оказались для водителя легковушки печальными – мужчина погиб на месте.
54-летний водитель автобуса - с погибшим они являются одногодками - не пострадал.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области
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