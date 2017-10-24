Под Волгоградом произошло смертельное ДТП с автобусом

Авария случилась сегодня в 3:25 утра на трассе Москва-Волгоград на подъезде к Иловле.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, водитель «ВАЗ- 2107» выехал на встречную полосу – не исключено, что мужчина заснул за рулем, и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes с азербайджанскими номерами. Он следовал по маршруту «Гянжа-Москва» без пассажиров. Последствия аварии оказались для водителя легковушки печальными – мужчина погиб на месте.