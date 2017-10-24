Двоим волгоградцам грозит по 6 лет тюрьмы за сбыт «левого» алкоголя

В главном следственном управлении ГУ МВД по региону завершилось расследование уголовного дела в отношении двоих волгоградцев, организовавших поставку и сбыт контрафактной алкогольной продукции.

Обвиняемые – мужчины в возрасте 44 и 52 лет – занимались продажей «левого» спиртного с мая 2015-го по июнь 2016 года. Они были задержаны оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду совместно с коллегами из Управления ФСБ с поличным в момент сбыта более 2 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обысков в складских помещениях в Красноармейском районе стражи порядка изъяли около 8 тонн алкогольной продукции 14 известных брендов российского и иностранного производства.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Эксперты установили, что акцизные марки, наклеенные на бутылки, не были изготовлены ФГУП «Гознак». Ущерб, причиненный правообладателям при использования чужих товарных знаков, составил свыше 3 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору», а также ч.3 ст.180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Максимальным наказанием для торговцев контрафактным алкоголем может стать лишение свободы на срок до 6 лет.