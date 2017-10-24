Двоим волгоградцам грозит по 6 лет тюрьмы за сбыт «левого» алкоголя
Обвиняемые – мужчины в возрасте 44 и 52 лет – занимались продажей «левого» спиртного с мая 2015-го по июнь 2016 года. Они были задержаны оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду совместно с коллегами из Управления ФСБ с поличным в момент сбыта более 2 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обысков в складских помещениях в Красноармейском районе стражи порядка изъяли около 8 тонн алкогольной продукции 14 известных брендов российского и иностранного производства.
Эксперты установили, что акцизные марки, наклеенные на бутылки, не были изготовлены ФГУП «Гознак». Ущерб, причиненный правообладателям при использования чужих товарных знаков, составил свыше 3 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору», а также ч.3 ст.180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Максимальным наказанием для торговцев контрафактным алкоголем может стать лишение свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Красноармейский районный суд.
+7 937 708 14 50