За время операции «МАК» полицейские выявили в регионе 17 плантаций конопли

В Волгоградской области правоохранители подвели итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2017».

Полицейская операция проводилась на территории региона с 13 июня по 15 июля. Ее цель – пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление и ликвидация посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в мероприятиях принимали участие 570 сотрудников правоохранительных органов. Им помогали представители органов местного самоуправления, ТОСов, казачества.

За время проведения операции выявлено 174 преступления, которые связанны с незаконным оборотом наркотиков. По всем возбуждены уголовные дела.

Из незаконного оборота изъято около 28 килограммов наркотических средств, из них растительного происхождения – более 23 кг.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Выявлено 17 незаконно выращенных посевов конопли на общей площади 425 квадратных метров. Кроме того, уничтожен 101 очаг произрастания дикорастущих растений на площади 3150 кв. м.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак – 2017» значительный объем работы выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Специалистами провели 1583 экспертизы и 132 исследования.

Материалы по теме