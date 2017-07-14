За время операции «МАК» полицейские выявили в регионе 17 плантаций конопли

Полицейская операция проводилась на территории региона с 13 июня по 15 июля. Ее цель – пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление и ликвидация посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в мероприятиях принимали участие 570 сотрудников правоохранительных органов. Им помогали представители органов местного самоуправления, ТОСов, казачества.
За время проведения операции выявлено 174 преступления, которые связанны с незаконным оборотом наркотиков. По всем возбуждены уголовные дела.
Из незаконного оборота изъято около 28 килограммов наркотических средств, из них растительного происхождения – более 23 кг.
Выявлено 17 незаконно выращенных посевов конопли на общей площади 425 квадратных метров. Кроме того, уничтожен 101 очаг произрастания дикорастущих растений на площади 3150 кв. м.
В рамках оперативно-профилактической операции «Мак – 2017» значительный объем работы выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Специалистами провели 1583 экспертизы и 132 исследования.