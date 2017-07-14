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За полгода в регионе более 1400 жителей отравились химическими веществами
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За полгода в регионе более 1400 жителей отравились химическими веществами
Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: tengrinews.kz
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