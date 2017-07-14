За полгода в регионе более 1400 жителей отравились химическими веществами

С начала этого года в Волгоградской области зафиксирован 1421 случай острых отравлений химическими веществами.

Таковы данные токсикологического мониторинга, проведенного региональным Управлением Роспотребнадзора за прошедшие полгода.

Среди зарегистрированных случаев 22% – это отравления спиртосодержащей продукцией. Всего их было 308.

В большинстве этих случаев причиной отравления стало употребление этилового спирта (265 человек), реже – суррогатов алкоголя (36 человек), метанола (3 человека). И еще неизвестным спиртом отравились 4 жителя региона.

В Роспотребнадзоре отмечают, что наряду со взрослыми за полгода спиртосодержащей продукцией отравилось 40 подростков (15-17 лет) и 28 детей в возрасте до 14 лет.