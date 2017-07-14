Волгоградца приговорили к обязательным работам за кражу двух упаковок кофе

Любовь к кофе обернулась для жителя Волгограда уголовным делом и судимостью. Тракторозаводский районный суд приговорил его к обязательным работам за кражу двух упаковок напитка.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу суда, в мае этого года мужчина зашёл в сетевой магазин «Магнит» и тайком похитил с прилавка четыре упаковки кофе «Нескафе Голд» — две по 150 граммов и две весом в 250 граммов. Общая стоимость четырёх банок оценивалась в 1,2 тысячи рублей.

Оплачивать «покупку» волгоградец не собирался — он твёрдым шагом направился к выходу из магазина, миновав кассу. Однако его манёвры привлекли внимание одной из продавщиц: заметив, что мужчина удаляется с неоплаченным товаром, она заставила его вернуть две упаковки кофе по 250 граммов. Две меньшие по объёму упаковки вор оставил при себе — он оттолкнул работницу магазина и сбежал.

Ущерб от действий мужчины составил 544 рубля. Вкусом любимого напитка он наслаждался недолго: вскоре житель Тракторозаводского района был задержан сотрудниками полиции. На суде он полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.