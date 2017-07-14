В Волжском участились кражи имущества граждан из подъездов жилых домов

Накануне в полицию города Волжского поступило сразу два заявления о кражах личного имущества, оставленного гражданами в подъездах своих домов.

Так, 30-летняяя местная жительница сообщила о том, что у нее похитили детскую инвалидную коляску. Женщина оставила ее на первом этаже дома на улице Мира. Коляску она прикрепила тросом к батарее центрального отопления. Вернувшись через 40 минут, женщина ее уже не обнаружила на месте.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, стоимость ущерба в данном случае составила 70 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

В другом случае 47-летняя жительница 10 микрорайона вечером оставила велосипед стоимостью 15 тысяч рублей у себя на лестничной площадке, пристегнув его к трубе металлическим тросом. Утром хозяйка не обнаружила велосипед.

По данному факту также возбуждено уголовное дело.