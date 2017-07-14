В Волжском пьяного угонщика «ВАЗа» могут посадить на 5 лет

В Волжском сотрудники полиции задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, угнавшего автомобиль «ВАЗ-2104».

Мужчина катался по двору одного из домов по улице Кирова в состоянии алкогольного опьянения. О чем в дежурную часть полиции города Волжского сообщили местные жители.

По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, по указанному адресу прибыли сотрудники ДПС. При патрулировании внутриквартальной территории они остановили для проверки отечественную «четверку». Нетрезвый водитель автомобиля заметно нервничал. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался. За что ему уже грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

У молодого человека не оказалось ни водительских прав, ни документов на автомобиль. Сотрудники ГИБДД выяснили, что машина принадлежит 57-летнему волжанину, с которым задержанный днем распивал спиртные напитки. Гость воспользовался ключами, оставленными на холодильнике, и угнал припаркованный возле подъезда «ВАЗ».

Кстати, хозяин «четверки» обратился в полицию, узнав о коварстве знакомого. Машина возвращена владельцу.