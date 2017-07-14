В Волгограде перед судом предстанет «черный риэлтор» с двумя подельниками

Прокуратура города Волгограда направила в суд уголовное дело против так называемого «черного риэлтора» – 52-летней местной жительницы – и ее знакомых молодых людей в возрасте 26 и 28 лет, которые обвиняются в отчуждении у жилых граждан жилых помещений с применением мошенничества и насилия.

В декабре 2014 года обвиняемая оказывала услуги по продаже недвижимости одному из клиентов, у которого была доля в квартире в Дзержинском районе. Женщине приглянулось жилье, и она решила забрать его себе.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, мошенница заселила двух своих безработных знакомых в данную квартиру. Она им заплатила, чтобы те систематически употребляли спиртные напитки с проживавшим в квартире мужчиной, оказывая на того психологическое давление. Обманутый новыми знакомыми потерпевший переоформил свою долю в квартире на другое лицо, лишившись единственного жилья.

Кроме того, в 2015 году обвиняемая приобрела долю в квартире в Краснооктябрьском районе. С целью вынудить проживавшего в квартире волгоградца продать ей свою жилплощадь на невыгодных условиях также заселила знакомых. С мая по октябрь, получая деньги от обвиняемой, они систематически выпивали, провоцировали конфликты и угрожали насилием в отношении законного владельца квартиры и членов его семьи.

Не выдержав всего этого, потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. После чего было заведено уголовное дело, расследование которого проводилось СУ Управления МВД России по г. Волгограду.

Вину участники преступной группы не признали. Уголовное дело передано на рассмотрение в Дзержинский районный суд.