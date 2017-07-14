В Урюпинском районе зарядное устройство убило молодого парня

Вечером 21 июля 18-летний житель хутора Котовский Урюпинского района, который совсем недавно получил права, возился с машиной своего отца, которую брал на законных основаниях, поскольку был вписан в страховку.

У «ВАЗ-2111» сел аккумулятор, и парень принес с собой зарядное устройство, чтобы не было проблем при заводе автомобиля. Однако во время подсоединения клемм произошло замыкание, и неопытный водитель получил разряд тока. Он скончался на месте происшествия.