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В Урюпинском районе зарядное устройство убило молодого парня
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В Урюпинском районе зарядное устройство убило молодого парня
Сегодня, 13:09ПроисшествияВиталий КошелевФото: Avtomoto-best.ru
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