В Краснооктябрьском районе наркосбытчика выдал список клиентов в телефоне

В Краснооктябрьском районе города Волгограда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков.

Во время патрулирования улиц стражи порядка увидели, как некий молодой человек торопливо обходил подъезды жилых домов. При этом парень крепко сжимал в руке сотовый телефон.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники вневедомственной охраны попросили молодого человека предоставить мобильник для осмотра. На экране телефона сразу же высветился список адресов. У росгвардейцев возникло подозрение, что перед ними распространитель запрещенных препаратов.

Для установки личности гражданин был доставлен в отдел полиции. И уже там в ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного полицейские обнаружили и изъяли 27 пакетиков с веществом неизвестного происхождения.